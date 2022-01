Covid: da Francia via libera a quinto vaccino, il Novavax

(ANSA) - PARIGI, 14 GEN - Il vaccino contro il coronavirus SarsCoV2 del gruppo farmaceutico americano Novavax, basato su una tecnologia classica e non mRna come Pfizer o Moderna, diventerà il quinto disponibile in Francia dopo il via libera dell'Alta Autorità per la Salute (Has) arrivato oggi.

Questo vaccino e quello di Janssen (Johnson&Johnson, già disponibile per gli over 55 in Francia) possono in alcuni casi essere una "alternativa utile" per le persone reticenti a farsi iniettare i vaccini mRna di Pfizer e Moderna, sottolinea in una nota l'authority transalpina. (ANSA).