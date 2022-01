Covid: verso ingresso senza pass al supermercato e dal medico

La spesa al supermercato. La farmacia, l'ospedale, l'ambulatorio del medico di base o il veterinario. Una denuncia se si è vittime di reato o per esigenze urgenti di tutela dei minori. Sono queste, secondo quanto si apprende, alcune eccezioni all'obbligo di esibire il green pass per l'accesso a servizi e attività commerciali in arrivo con il Dpcm previsto dall'ultimo dl Covid, in preparazione. Ad essere consentite senza certificato (base o rafforzato) dovrebbero essere quindi le esigenze alimentari (ma non nelle attività di somministrazione, come i bar) e quelle sanitarie, oltre a quelle di giustizia e pubblica sicurezza.