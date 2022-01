Quirinale: Calenda rilancia Cartabia, Draghi resti a Chigi

Carlo Calenda rilancia Marta Cartabia per il Quirinale. La questione "si deve risolvere con un incontro fra i segretari di partito. La nostra proposta è la ministra Cartabia, una persona di grande qualità, ex presidente della corte costituzionale. Si può trovare un altro nome ma troviamolo: sediamoci e facciamolo subito", ha detto il leader di Azione, ribadendo che Mario Draghi "deve restare" a Palazzo Chigi, perché c'è Omicron, i prezzi dell'energia sono impazziti, le imprese rischiano una fermata produttiva, c'è l'inflazione e dobbiamo spendere 50 miliardi di Pnrr: che senso ha cambiare questo presidente del Consiglio?".

"Replicare una maggioranza larga anche della giunta Zingaretti con i 5 stelle alle prossime regionali? Sì, se il candidato fosse di qualità come l'assessore D'Amato che sosterremmo in ogni caso. La Regione Lazio è un caso unico. Ci sono cose che condivido e non condivido di Zingaretti ma il giudizio per me è generalmente molto positivo. L'assessore D'Amato ha fatto un lavoro strepitoso. Se lui fosse il candidato del centrosinistra, in qualunque forma, noi saremmo disponibili ad appoggiarlo". Lo ha detto Calenda, alla conferenza stampa alla stampa Estera, per presentare la giunta ombra,