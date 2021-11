Rai: Fuortes propone Maggioni al Tg1 e Sala al Tg3

Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3 con Mario Orfeo verso la direzione Approfondimento. Sono queste - secondo quanto si apprende - le proposte di nomina presentate dall'ad Carlo Fuortes ai consiglieri in vista del cda in programma domani. Alla direzione del Gr Radio Andrea Vianello che lascerebbe il posto a Rainews a Paolo Petrecca. Alla Tgr confermato Alessandro Casarin, mentre a Raisport l'indicazione dell'ad è Alessandra De Stefano al posto di Auro Bulbarelli.

La lite tra i partiti sarebbe andata avanti fino alle ultime ore prima dell'invio dei curricula con insistenti voci di rinvio. Il Movimento Cinque Stelle, in particolare, ha contestato la scelta di destinare Monica Maggioni al Tg1 al posto di Carboni, che al momento resterebbe senza incarico. Fibrillazioni questa mattina anche a Viale Mazzini, dove i consiglieri avrebbero rifiutato un incontro con l'ad Carlo Fuortes contestando il fatto di non essere stati coinvolti nelle scelte. Ora la partita si sposta alla riunione del cda di domani a Napoli. Le proposte dell'ad devono essere sottoposte al parere del cda, che è vincolante in caso di maggioranza dei due terzi.