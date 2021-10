Covid: alla Camera dei deputati riaprirà il Transatlantico

"La prossima settimana ci sarà un confronto tra il Collegio dei Questori di Montecitorio e gli esperti e sicuramente in tempi brevi, compatibilmente con la situazione generale e con lo smontaggio delle strutture allestite, sarà possibile restituire il Transatlantico di Montecitorio alla fruizione di deputati e giornalisti parlamentari". Lo dice il deputato questore della Camera Gregorio Fontana (Fi), confermando che sul tema "si sta già lavorando".

"Nella scorsa capigruppo - spiega Fontana - era già stato previsto un incontro sul tema con gli esperti. Ci stiamo lavorando, e faremo il punto sui tempi e le modalità per smontare tutto quell'apparato che è stato montato in Transatlantico e che ha permesso alla Camera dei deputati di non chiudere neanche un giorno e di lavorare in sicurezza durante la pandemia. L'obbligatorietà del green pass sarà utile per consentire l'allentamento delle misure in modo da restituire il Transatlantico alla sua funzione e frequentazione".