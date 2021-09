Silvio Berlusconi compie 85 anni, gli auguri da Tajani a Salvini

Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni. Gli auguri di Matteo Salvini: "Auguri a Silvio Berlusconi perché oggi è il suo compleanno", dice il segretario della Lega nel corso della sua intervista a Radio anch'io su Radio 1.

"Buon compleanno Presidente. Dal 1994 a oggi lealmente al fianco di un grande uomo di sport, uno statista ma soprattutto un grande uomo", ha scritto su Facebook il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Gli auguri di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione: "Auguri presidente Berlusconi! Abbiamo costruito importanti pezzi di storia e sono certo che ci aspetta ancora tanto altro da realizzare insieme". "Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante. La tua guida resta vitale e fondamentale per Forza Italia e per tutto il centrodestra. Sento, dal profondo del cuore, di doverti ringraziare per quanto hai fatto e per quanto farai ancora per il tuo Paese. Con tutta la stima e l'affetto, ti auguro un sereno compleanno. Il tuo Renato che ti vuole bene", aggiunge il ministro.

Su Facebook il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, scrive: "85 anni di impegno per l'Italia e gli italiani. 85 anni di vittorie, traguardi, successi, battaglie e fatiche: ma sempre a testa alta, sempre in nome di una verità che passo dopo passo fa breccia nella storia e riconosce il valore delle tue azioni. Buon compleanno presidente Berlusconi, sei baluardo di libertà e democrazia, antidoto al giustizialismo, al populismo e ad ogni forma di estremismo. C'è solo un presidente. Solo uno!".

"Buon Compleanno Gigante della Storia, uomo dai traguardi ineguagliabili, umanità sconfinata, esempio di Stoica determinazione, insostituibile leader. Conoscere da vicino la tua Grandezza è stato il dono più bello, lavorare al tuo fianco il più grande dei privilegi. Tanti Auguri Presidente Berlusconi !!!", ha scritto sui social Maria Tripodi, deputata di Forza Italia.

"Se c'è un uomo che ha dimostrato, nella sua vita imprenditoriale e politica, che nulla è impossibile, quell'uomo è Silvio Berlusconi. Buon compleanno, presidente!", scrive su Facebook Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.

"Auguri, tanti ed affettuosissimi, a Silvio Berlusconi da tutti i suoi senatori - xosì in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini -. Il nostro Presidente è pronto ad aprire da protagonista un nuovo capitolo della sua straordinaria era politica grazie all'alto senso delle istituzioni che non ha mai smarrito, neanche quando una profonda ed inemendabile ingiustizia arrivò ad estrometterlo dal Parlamento. Nel momento più difficile del Paese piegato dal Covid, Berlusconi è stato il primo a indicare la strada dell'unità nazionale, confermando così il suo ruolo cruciale nella politica italiana e di unico prezioso metronomo del centrodestra. Noi gli dobbiamo tutto, ma anche l'Italia dovrebbe ringraziarlo per quanto ha saputo costruire prima come grande imprenditore e poi come leader che ha messo carisma ed esperienza al servizio del Paese. Ancora buon compleanno da tutti i senatori di Forza Italia".

"Buon compleanno!" e una storica foto di Silvio Berlusconi all'epoca della presidenza del Milan. Il club rossonero ha voluto fare gli auguri a Berlusconi con un post su Twitter.