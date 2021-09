Letta: Salvini di fatto si mette all'opposizione, utile che la Lega non lo segua

"La destra sta sbagliando tutto a livello nazionale con Salvini e Meloni. Salvini insegue la Meloni, si mette all'opposizione di fatto, il governo non lo segue e fa bene a non seguirlo con le scelte giuste che sta facendo sul green pass, che noi sosteniamo con determinazione.

La Lega stessa non segue Salvini e credo che questo sia utile e importante per tutti noi. Il nostro lavoro di costruzione alternativa alle destre è l'unico che può dare un risultato vero". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta a margine di un incontro elettorale a Cosenza.