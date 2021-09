Scuola: prima campanella a Bolzano per 90mila studenti

Oggi prima campanella per 90mila bambini e ragazzi altoatesini, apripista in tutta Italia per il nuovo anno scolastico, il terzo dell'era Covid. In Alto Adige riaprono anche gli asili: per il momento tutti in presenza. L'inizio dell'anno 2021/22 sarà all'insegna della mascherina per tutti e del Green pass per il personale docente. Soprattutto nelle scuole di lingua tedesca un numero rilevante di insegnanti non è ancora vaccinato e dovrebbe infatti effettuare test nasali permanenti. La scuola elementare di Tirolo, sopra Merano, aprirà solo mercoledì perché si sono registrati sei casi di positività tra gli insegnanti, scrive il Dolomiten.

"La scuola è ritrovarsi,è un nuovo incontro, sia un nuovo inizio per i ragazzi i docenti il personale e tutte le famiglie". Questo l'augurio del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto stamane a Radio 1 'Tutti in classe'. Dal 13 settembre si riprende via via in tutte le Regioni. "Abbiamo lavorato per garantire un avvio tranquillo, con misure di sicurezza e il personale in ordine", scrive in un tweet il ministro.