Siria: media, militari iraniani uccisi da Isis nell'est

BEIRUT, 09 GIU - Due ufficiali iraniani, descritti come "consiglieri militari", sono stati uccisi in un agguato teso da miliziani dell'Isis nella Siria orientale in una zona controllata da milizie irachene filo-iraniane. Lo riferiscono media siriani e regionali secondo cui l'attacco è avvenuto nei giorni scorsi nella regione di Palmyra, a est di Homs.

I due militari iraniani facevano parte del contingente dei Pasdaran da anni dispiegato in Siria a protezione degli interessi strategici della Repubblica islamica in Medio Oriente.

L'Isis era stato dichiarato sconfitto militarmente nella primavera del 2019 ma cellule di uomini armati continuano a operare in tutta la valle dell'Eufrate siriana.