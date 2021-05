Guerini inaugura piazza Aude Pacchioni nel Modenese

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAG - Uno spazio dedicato ad Aude Pacchioni, la partigiana 'Mimma', amministratrice, realizzato davanti al memoriale della Buca di Susano, località in frazione di Palagano (Modena) dove nel 1944 furono assassinate dai nazisti sei persone - una donna, tre bambini, una coppia di coniugi anziani - nell'ambito della più vasta rappresaglia nota come strage di Monchio con 136 vittime. La piazza 'Aude Pacchioni' è stata inaugurata questa mattina dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, insieme al presidente emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini, ad amministratori locali e rappresentanti istituzionali e dell'Anpi.

Alla commemorazione per il 77esimo anniversario della strage di Monchio il ministro Guerini si è impegnato a farsi portavoce della richiesta di Palagano del riconoscimento della medaglia al valor civile, testimonianza "del ricordo di una strage che è stata davvero efferata, anche nelle dimensioni", ha detto a margine.

Bonaccini ha sottolineato il significato della dedica della piazza alla partigiana Aude: "Testimonia l'importanza della memoria e dell'impegno per costruire una società più giusta, inclusiva e solidale, unita nella lotta contro la violenza, il razzismo, l'intolleranza".

Modenese, Aude 'Mimma' Pacchioni è morta lo scorso gennaio a 94 anni. Dopo aver preso parte attivamente alla Resistenza, è stata prima consigliera comunale e poi assessora, contribuendo a costruire il modello emiliano di welfare, nonché presidente dell'Udi e presidente provinciale dell'Anpi. (ANSA).