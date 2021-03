F1: Renzi nel paddock in Bahrain

Matteo Renzi ha assistito al Gran Premio del Bahrain. Il leader di Iv è stato inquadrato in diretta Tv nel paddock. Il presidente della Federazione internazionale dell'automobile (Fia) Jean Todt ha pubblicato una foto su Twitter insieme a "sua Altezza Reale il Principe Salman ben Hamad Al Khalifa, Principe Ereditario e Primo Ministro del Bahrain e Matteo Renzi". Sui social sono arrivati commenti critici: "Un intero Paese in zona rossa mentre lui si gode il Gran Premio di Formula 1 in Bahrein", scrive qualcuno. Oppure: "Sarà là per motivi di lavoro", ironizza un altro utente.

Con una nota del suo ufficio stampa "Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente".