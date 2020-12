Usa: risolto nodo poteri Fed, accordo per stimoli ora vicino

(ANSA) - NEW YORK, 20 DIC - Il nodo dei poteri della Fed è stato sciolto e un accordo su nuovi stimoli all'economia americana sembra ormai vicino. I democratici e i repubblicani stanno limando i dettagli dell'intesa e un voto, prima alla Camera e poi in Senato, potrebbe avvenire già nella giornata di oggi.

Il compromesso raggiunto prevede che la Fed non possa avviare programmi simili a quelli lanciati in marzo, nel pieno della pandemia, senza prima ricevere il via libera del Congresso.

(ANSA).