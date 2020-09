Ue: Meloni eletta presidente Partito Conservatori-riformisti

"Il Partito dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) è lieto di annunciare l'elezione di Giorgia Meloni come nuovo Presidente. La sua indicazione è stata approvata all'unanimità nella riunione del Consiglio del partito ECR lunedì 28 settembre dopo le elezioni. La Meloni è anche la leader del Partito Fratelli d'Italia in Italia ed è attualmente l'unica donna leader sia di un partito politico europeo che di un importante partito italiano. Oltre all'elezione di Giorgia Meloni, è stata rieletta Segretario generale Anna Fotyga, europarlamentare polacca, e Tesoriere l'eurodeputato spagnolo Jorge Buxadé". È quanto comunica in una nota ECR.