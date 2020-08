Lukashenko a Ue e Usa, badate ai problemi in casa vostra

(ANSA) - MOSCA, 19 AGO - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha esortato i leader degli Stati occidentali a concentrarsi sui problemi nei loro Paesi. Lo ha detto alla riunione del Consiglio di sicurezza a cui hanno partecipato i capi regionali. "I leader dei Paesi occidentali ci offrono colloqui e trattative. E allo stesso tempo continuano a spingere i loro interessi. Anche noi lo vediamo e lo capiamo, ma non lo percepiamo. Voglio che mi sentano bene, dato che terranno una riunione a livello di ministri degli Esteri o di leader dell'Unione Europea oggi o domani", ha detto Lukashenko.

"Vorrei consigliarli: prima di puntare il dito contro di noi, dovrebbero mettere all'ordine del giorno delle loro riunioni le questioni dei 'gilet gialli' in Francia e dei terribili disordini negli Stati Uniti. Voglio che considerino innanzitutto le proteste contro i lockdown per il coronavirus in Germania e in altri Paesi europei". (ANSA).