Rouhani, l'accordo sul nucleare ha sconfitto Usa

(ANSA) - TEHERAN, 15 AGO - "Il mezzo morto accordo sul nucleare ha sconfitto e umiliato gli Stati Uniti, poiché Washington non è riuscita a ottenere il sostegno per la sua risoluzione sull'estensione dell'embargo sulle armi contro l'Iran al Consiglio di sicurezza dell'Onu". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani sottolineando che "questo giorno resterà per sempre nella storia dell'Iran.

Quanto all'accordo tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele sulla normalizzazione dei legami, Rouhani ha avvertito gli Emirati "di non aprire la strada alla presenza di Israele nella regione e ha condannato "la mossa per aiutare il presidente Donald Trump a ottenere più voti alle prossime elezioni". (ANSA).