Scuola: Gualtieri, tutte le risorse per la sicurezza

"Per me le risorse alla scuola e all'università sono quelle spese meglio. ABbiamo già messo più di un miliardo e metteremo tutto ciò che serve per far ripartire la scuola in sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, rispondendo ad Agorà su Rai3 alla domanda sul miliardi di euro chiesto dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

"Abbiamo ridotto le tasse a 16 milioni di lavoratori e dal primo luglio gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di persone, per 4,5 milioni aumenteranno di 180 euro netti al mese, per 11 milioni i vecchi 80 euro arriveranno a 100 euro, un aumento significativo, sono sette miliardi di tasse tagliate in modo permanente, un primo passo della riforma più ampia Irpef', ha aggiunto il ministro