Rapporto Reuters, ANSA prima in Italia per affidabilità

L'ANSA si conferma primo brand italiano di informazione per affidabilità, secondo il Digital News Report 2020 dell'Istituto Reuters, condotto in 40 Paesi. L'agenzia si colloca in cima alla classifica conquistando la fiducia dell'80% degli italiani. Sul podio SkyTg24 e Il Sole 24 Ore. ANSA.IT è quarto tra i siti d'informazione. Il 18% degli italiani lo consulta ogni settimana. Primo Tgcom24, davanti a SkyTG24 e Fanpage. Poi Repubblica, Corriere della Sera e Rainews. Per la tv, i tg Rai sono primi seguiti da Mediaset.