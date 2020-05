La Camera ha ripreso l'esame del decreto Covid. In giornata è atteso il voto sull'emendamento dell'esponente Pd, Stefano Ceccanti, sulla parlamentarizzazione dei Dpcm, nella riformulazione accolta dal governo. Il voto finale di Montecitorio sul dl Covid non dovrebbe arrivare in giornata. Il calendario della Camera prevede che il voto sugli emendamenti possa continuare fino a giovedì.