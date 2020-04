Fase 2, la protesta di Fdi davanti a palazzo Chigi

Mascherine, tricolore e distanza di sicurezza. Così hanno protestato Giorgia Meloni e tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia, nonché gli eurodeputati, davanti palazzo Chigi. Alcuni di loro sventolavano anche bandiere con il tricolore.

"Vogliamo sapere perché si parla di decreto aprile quando aprile é finito e siamo al 28 e la cig non è stata ancora pagata. Siamo qui per dare voce al silenzio di tanti, al silenzio degli innocenti" ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi davanti palazzo Chigi insieme con tutti gli esponenti di Fdi che hanno in mano dei cartelli, ognuno per una categoria e con su scritto "il silenzio degli innocenti". Appena Meloni ha terminato di parlare tutti i parlamentari di Fdi hanno alzato in aria i cartelli.

La leader di Fdi ha insistito perché la "fase 2 sia votata in Parlamento".