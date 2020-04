Al via esame Cura Italia in Aula Camera

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sul decreto legge Cura Italia. Il testo, approvato dal Senato, non è stato modificato in commissione a Montecitorio. Il governo ha preannunciato ai capigruppo nei giorni scorsi che porrà la questione fiducia.

La maggioranza chiederà, a quanto si apprende, nell'Aula della Camera, dove è in corso l'esame del dl Cura Italia, lo stop anticipato della discussione generale. Il voto procedurale, che dovrebbe tenersi intorno alle 13, servirà a fiaccare l'ostruzionismo di Fdi, che ha iscritto in massa i suoi deputati a parlare.