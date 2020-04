Pd, chiarezza su App- transizione fase 2

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Si iniziano a vedere i primi risultati della fase di contenimento del virus. Credo, però, che ora sia importante una accelerazione da parte del Governo su una maggiore chiarezza su come si intende gestire la transizione a cominciare dal contact tracing che è solo una parte di una necessaria strategia per gestire in sicurezza la fase 2.

Continuiamo a leggere indiscrezioni su app. Occorre una norma, il coinvolgimento del Parlamento. Così la responsabile Innovazione della segreteria Pd Marianna Madia.