Proteste in tutta Australia,'emergenza violenza contro le donne'

Proteste si sono tenute in tutta l'Australia per la recente ondata di violenza contro le donne: i manifestanti chiedono che la violenza di genere venga dichiarata emergenza nazionale e che siano introdotte leggi più severe, mentre il premier Anthony Albanese ha dichiarato che il problema è una crisi nazionale. Lo riporta la Bbc. Nel Paese quest'anno è stata uccisa in media una donna ogni quattro giorni.

"Vogliamo opzioni di denuncia alternative per le vittime sopravvissute, che permettano loro di possedere le loro storie e il loro percorso di guarigione e denuncia", ha dichiarato l'organizzatrice delle manifestazioni Martina Ferrara, "e vogliamo che il governo riconosca che si tratta di un'azione di emergenza e prenda provvedimenti immediati".

Parlando a una marcia nella capitale Canberra a cui hanno partecipato migliaia di manifestanti, Albanese ha ammesso che il governo deve fare meglio a tutti i livelli: "Dobbiamo cambiare la cultura, gli atteggiamenti, il sistema legale e l'approccio di tutti i governi", ha dichiarato, "dobbiamo assicurarci che questo non dipenda dalle donne, ma anche dagli uomini per cambiare il loro comportamento", ha aggiunto.



