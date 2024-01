A Melbourne abbattuta la statua del navigatore James Cook

Una statua secolare del celebre navigatore James Cook è stata segata all'altezza delle caviglie e abbattuta mentre un monumento alla Regina Vittoria è stato ricoperto di vernice rossa in Australia. Lo riporta la Bbc sottolineando che il vandalismo è avvenuto a Melbourne alla vigilia dell'Australia Day ed è ora sotto indagini della polizia.

L'episodio è avvenuto alla vigilia dell'anniversario, il 26 gennaio, dello sbarco della Prima Flotta britannica a Sydney Cove nel 1788 e dell'inizio dell'era coloniale. I vandali hanno scritto "La colonia cadrà" sul piedistallo della statua di Cook.

Il monumento del 1914 commemora il viaggio di capitan Cook del 1768-1771 durante il quale tracciò la costa orientale del Paese e aprì la strada alla successiva decisione di inviare la Prima Flotta guidata dal capitano Arthur Phillip. Non è la prima volta che la statua è oggetto di vandalismi a ridosso dell'anniversario: nel 2022 fu spruzzata di vernice rossa, mentre nel 2018 è stato inciso un graffito con le parole 'no pride' e posta accanto una bandiera aborigena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA