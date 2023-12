Un adolescente ucciso in Australia nell'attacco di uno squalo

Un adolescente è stato ucciso in un attacco di squalo in una famosa località di villeggiatura nell'Australia Meridionale. Lo riporta la Bbc citando la polizia.

Il corpo del giovane è stato recuperato dopo l'attacco, vicino a Ethel Beach nel Parco nazionale di Innes, nella penisola di Yorke, hanno precisato gli agenti.

La polizia, che non ha fornito informazioni sull'età dell'adolescente, ha annunciato che gli agenti stanno preparando un rapporto per il medico legale.

Ethel Beach è un tratto di spiaggia sabbiosa lungo 400 metri, popolare tra surfisti e turisti, con onde medie di 1,5 metri.

Marty Goody, che pratica surf nella zona da decenni, ha riferito ad Abc News che nella zona gli squali sono stati sempre presenti, "ma sembra che adesso ce ne siano molti di più".

A maggio, un surfista è stato ucciso al largo della penisola di Eyre, mentre a febbraio, una ragazza è stata sbranata da uno squalo in un fiume a Perth. L'Australia ha registrato più attacchi di squali di qualsiasi altro Paese tranne gli Stati Uniti.

