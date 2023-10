Il premier australiano in Usa per colloqui, focus su sicurezza

Il primo ministro australiano Anthony Albanese è partito oggi per una visita di quattro giorni a Washington, accompagnato dalla ministra per le Risorse Madeleine King e da una delegazione di leader imprenditoriali.

Avrà colloqui con il presidente Joe Biden sull'alleanza e su più ampie questioni di sicurezza, oltre a partecipare a una cena di stato nella Casa Bianca.

Sarà la nona volta che i due leader si incontrano, da quando il laburista Albanese ha vinto le elezioni generali dello scorso anno. E' previsto l'annuncio di un'importante partnership economica, concentrata nel rafforzare i legami in materia di energia pulita, cambiamento climatico e minerali critici, facendo seguito all'accordo raggiunto dai due leader in un incontro in Giappone lo scorso maggio, per potenziare la fornitura di risorse come il litio, elemento chiave delle batterie necessarie per la tecnologia rinnovabile. Albanese, accompagnato dalla compagna Jodie Hayden, incontrerà inoltre il gruppo bipartisan del Congresso, Friends of Australia.



