MotoGP: Australia, Martin conquista nuovo record su giro e pole

Lo spagnolo Jorge Martin partirà in pole position per il MotoGP australiano dopo aver fatto segnare un nuovo record sul giro nelle qualifiche di sabato, mentre il rivale del campionato mondiale Francesco Bagnaia sarà terzo sulla griglia di partenza.

Il sudafricano Brad Binder (Ktm) si unisce a loro in prima fila per la gara di 27 giri che si svolgerà sabato sul circuito di Phillip Island, dopo che la gara è stata anticipata di un giorno a causa delle previsioni di maltempo. La gara sprint di 13 giri è stata spostata a domenica, ma si svolgerà solo in condizioni di sicurezza: sono previste pioggia e raffiche di vento fino a 65 km orari.

Aleix Espargaro con la sua Aprilia, il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) occupano la seconda fila. Solo 18 punti separano Bagnaia e Martin, dopo che l'italiano ha riconquistato la leadership del titolo mondiale in seguito alla caduta del suo rivale nel Gran Premio d'Indonesia della scorsa settimana.

Dopo aver effettuato i pit-stop per le gomme posteriori, Martin è tornato a segnare un nuovo record sul giro di 1:27.246, superando quello stabilito l'anno scorso sulla via della pole position.



