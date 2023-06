L'Australia triplica l'area del parco marino nel Mare antartico

(ANSA) - SYDNEY, 05 GIU - L'Australia si prepara a triplicare l'estensione del parco marino attorno all'isola di Macquarie, a metà strada fra Australia e Antartide, che ospita una ricchissima fauna marina, portandolo a un totale di 475.500 chilometri quadrati, pari alla superfice della Spagna.

Le estese protezioni significano che l'area sarà "completamente chiusa a pesca, estrazione mineraria e altre attività estrattive", ha annunciato la ministra dell'Ambiente Tanya Plibersek. aggiungendo che "Macquarie Island è un luogo eccezionale. E' un remoto luogo meraviglioso, paradiso della fauna selvatica, luogo di riproduzione per milioni di uccelli marini, di molte specie vulnerabili, di foche e pinguini. E' una grande vittoria per la protezione dell'oceano". L'isola è inclusa dal 1997 nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco; due anni dopo è stato istituito il parco marino, per proteggere 162 mila chilometri quadrati al largo delle costa sudest dell'isola. Il governo australiano ne aggiungerà altri 385 mila, circondando completamente l'isola.

