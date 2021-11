Cop26: appello ministro delle Tuvalu con l'acqua alle ginocchia

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Un appello con le gambe immerse nel mare fino alle ginocchia per denunciare i rischi legati al cambiamento climatico nell'arcipelago. Così Simon Kofe, ministro delle Tuvalu, Stato insulare polinesiano nell'oceano Pacifico tra le Hawaii e l'Australia, ha deciso di videoregistrare il suo discorso per la Cop26 per sottolineare i danni subiti dal territorio del suo Paese a causa dell'innalzamento del livello del mare.

Un'iniziativa mirata ad attirare l'attenzione sull'urgenza della crisi ambientale e sottolineare gli sforzi di Tuvalu in questo senso, spiega su Facebook il ministero della Giustizia, delle Comunicazioni e degli Esteri del Paese.

"La dichiarazione affianca l'ambientazione della Cop26 con la situazione della vita reale affrontata nelle Tuvalu a causa dell'impatto del cambiamento climatico e dell'innalzamento del livello del mare e sottolinea l'azione determinata che Tuvalu ha intrapreso per affrontare le questioni molto urgenti della mobilità umana nel quadro del cambiamento climatico", scrive il ministero. (ANSA).