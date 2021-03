Nuova Zelanda:arriva congedo per lutto dopo aborto spontaneo

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Le coppie in Nuova Zelanda, in caso di aborto spontaneo o di un bambino nato morto, potranno beneficiare di un congedo per lutto, retribuito. Lo prevede una nuova legge che è stata approvata in Parlamento all'unanimità, riferisce la Bbc.

La deputata Ginny Andersen, che ha presentato il disegno di legge, ha detto in questo modo le madri e i loro partner potranno affrontare la loro perdita senza prendere un congedo per malattia. La Nuova Zelanda diventa il secondo Paese al mondo ad aver introdotto questa norma, dopo l'India, che prevede tre giorni di congedo per lutto.

Una donna su quattro in Nuova Zelanda ha avuto un aborto spontaneo. "Il loro dolore non è una malattia, è una perdita. E la perdita richiede tempo", ha detto la deputata Andersen, aggiungendo che la Nuova Zelanda "stava aprendo la strada a una legislazione progressista e compassionevole". (ANSA).