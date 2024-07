Usa 2024, Biden: 'Mi ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, appoggio la Harris'

"E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirarmi e concentrarmi solamente sui miei compiti per il resto del mandato". Lo afferma Joe Biden, "Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinché Kamala Harris sia il candidato del nostro partito quest'anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo".

In una telefonata con la Cnn pochi minuti dopo l'annuncio di Biden, l'ex presidente Donald Trump lo ha descritto come "di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese". Trump ha detto di ritenere che la Harris sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden. Si è dimesso in "completa disgrazia", afferma Trump nella mail della sua campagna elettorale. Il presidente in carica "ha lasciato la corsa in completa disgrazia", scrive, e chiede a "un milione di patrioti pro-Trump di contribuire" con donazioni per la sua campagna. "Oggi facciamo la storia", ha aggiunto. "L'establishment di Washington, i media che odiano l'America e il corrotto 'deep State' hanno fatto tutto il possibile per proteggere Biden, ma il vostro sostegno lo ha semplicemente messo fuori gara! Adesso avanti a tutta velocità!". "Il disonesto Joe Biden non era idoneo a candidarsi alla presidenza, e certamente non è idoneo a servire - e non lo è mai stato! Ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie, notizie false e senza lasciare il suo seminterrato. Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era":

Biden deve dimettersi "immediatamente", ha dichiarato il leader repubblicano e speaker della Camera americana Mike Johnson. "Se Joe Biden non è adatto a candidarsi alla presidenza, non è adatto a fare il presidente. Dovrebbe dimettersi immediatamente", ha scritto su X il presidente della Camera. Un "vero patriota", così il leader dei democratici al Senato americano Chuck Schumer definisce Biden dopo l'annuncio del suo ritiro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA