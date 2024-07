'Bill e Hillary sostengono la decisione di Biden di non lasciare'

L'ex presidente Bill Clinton e l'ex segretario di Stato americano Hillary Cliton sostengono la decisione di Joe Biden di restare in corsa e hanno incoraggiato i donatori a rimanere con lui. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali i Clinton sono rimasti in contatto con la Casa Bianca e si sono offerti di aiutare.

Primo comizio di Trump dal tentato assassinio, migliaia in fila

Migliaia di persone sono infila da ore a Grand Rapids, in Michigan, per il primo comizio di Donald Trump dal suo tentato assassinio di una settimana fa. L'ex presidente comparirà per la prima volta in un evento di campagna elettorale con il suo designato vice J.D. Vance. L'evento si tiene in un'arena al chiuso, la Van Andel Arena, e fra misure di sicurezza rafforzate.

'Democratici si stringono su Kamala Harris, si rafforza il consenso'

I democratici si stringono su Kamala Harris nel caso in cui Joe Biden dovesse lasciare la corsa alla Casa Bianca. Secondo indiscrezioni riportate da Cnn, il dibattito dietro le quinte è acceso da settimane su chi potrebbe sostituire Biden e ora il consenso si sta stringendo su Harris e non perché tutti si sono improvvisamente coalizzati ma per stanchezza.

J.D. Vance: 'Biden dovrebbe dimettersi subito'

"Tutti coloro che chiedono a Joe Biden di non correre senza chiedergli di dimettersi dalla presidenza sono impegnati in un assurdo livello di cinismo. Se non si può correre, non si può neanche servire" la presidenza: "dovrebbe dimettersi subito". Lo afferma J.D. Vance, il vice di Donald Trump, su X.

'Biden guarda a Georgia e Texas come prossime tappe campagna'

Joe Biden guarda alla Georgia e al Texas come sue prossime tappe elettorali per la prossima settimana, una volta passato il Covid. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Biden appare immune alle richieste dei democratici di ritirarsi e sembra avviato a uno scontro con il suo partito.

