Joe Biden, non ho intenzione di lasciare

"Non ho intenzione di andarmene": lo ha detto Joe Biden rispondendo durante una cerimonia alla Casa Bianca per il 4 luglio ad un fan che gli aveva gridato "Continua a lottare, abbiamo bisogno di te".

Allo stesso tempo un gruppo di donatori dem sta lavorando per raccogliere fino a 100 milioni di dollari per una sorta di fondo di garanzia, chiamato Next Generation Pac, che verrebbe utilizzato per sostenere un candidato alternativo a Joe Biden.

Se il presidente non si fa da parte, i soldi potrebbero essere usati per aiutare i nomi alternativi: lo scrive il New York Times, citando persone vicine al piano, che starebbe guadagnando sostegno tra leader di Wall Street e della Silicon Valley. A guidare la nuova iniziativa Mike Novogratz, il miliardario della criptovaluta che ha sostenuto Dean Phillips nelle primarie democratiche, i suoi collaboratori e il regista di Hollywood Andrew Jarecki.



