'L'ad di X licenzia il suo braccio destro su pressione di Musk'

L'ad di X, Linda Yaccarino, ha avviato un rimpasto della sua cerchia ristretta di assistenti e consiglieri dopo le pressioni di Elon Musk che le ha chiesto di fare di più per aumentare le vendite e tagliare i costi. Lo riferiscono fonti informate al Financial Times sottolineando che il primo passo della ristrutturazione è stato il licenziamento del suo braccio destro e capo delle operazioni aziendali e delle comunicazioni, Joe Benarroch. Yaccarino ha accusato il manager di aver sbagliato il lancio dei nuovi contenuti per adulti della piattaforma non avendo informato i clienti delle modifiche prima che diventassero pubbliche.

A prendere il posto di Benarroch sarà il capo degli affari governativi globali Nick Pickles, ex candidato al parlamento britannico con i conservatori. Contemporaneamente Musk ha fatto entrare nel gruppo Steve Davis, suo fedelissimo di lunga data e amministratore delegato della Boring Company, per rivedere le finanze di X e la gestione delle prestazioni. Il manager aveva collaborato ai maxi licenziamenti nell'azienda tra il 2022 e il 2023, subito dopo l'acquisizione da parte del miliardario, e sarebbe stato chiamato proprio per attuare un altro piano di tagli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA