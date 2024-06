Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è "il maggior venditore della storia. Ogni volta che viene in questo Paese va avia con 60 miliardi di dollari. Poi quando torna a casa ne ha bisogno di altri". Lo afferma Donald Trump, ribadendo che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca la guerra in Ucraina non ci sarebbe mai stata.



