Su account social Trump video che menziona il 'reich unificato'

Un video pubblicato dall'account Truth di Donald Trump mostra ipotetici titoli che parlano di un "reich unificato" se il tycoon vincesse le elezioni presidenziali americane del 2024, linguaggio che ha attirato feroci critiche dalla campagna di Joe Biden.

"Cosa succederà dopo la vittoria di Donald Trump? Qual è il futuro dell'America?", chiede una voce fuori campo nella clip di 30 secondi che mostra una serie di titoli fittizi che parlano della prosperità Usa: "Boom dell'economia!", "La frontiera è chiusa", ma anche "Creazione di un reich unificato". Nella clip non viene fatto alcun riferimento diretto ai nazisti, ma la parola è comunemente usata in riferimento al Terzo Reich della Germania nazista guidato da Adolf Hitler. Altri riferimenti nel video, che sembrano essere più porzioni di testo copiate e incollate per riempire lo sfondo del "giornale", menzionano la Prima guerra mondiale. Il titolo "reich unificato" sembra fare riferimento all'unificazione della Germania del 1871.



