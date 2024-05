Sondaggio Reuters, 'Biden-Trump testa a testa con il 40%'

Joe Biden e Donald Trump sono testa a testa col 40% delle preferenze nell'ultimo sondaggio di Reuters sulla corsa per la Casa Bianca, mentre nel precedente di fine aprile il presidente aveva un punto di vantaggio. Il 20% non ha ancora scelto un candidato, è orientato verso un candidato terzo o potrebbe non votare. Se fosse presente nella scheda, il 13% sceglierebbe Robert Kennedy Jr, l'attivista anti vaccini che corre come indipendente e che nella precedente rilevazione di aprile aveva l'8%.

Il sondaggio a livello nazionale fornisce segnali importanti sul supporto ai candidati, ma solo un pugno di stati in bilico deciderà il vincitore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA