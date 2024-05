Cohen: 'Trump mi disse di occuparmi della storia di Stormy'

Micheael Cohen, l'ex avvocato-fixer di Donald Trump, ha confermato in aula che il tycoon gli chiese di occuparsi anche della storia di Stormy Daniels, l'unica oggetto del processo. Una storia che sarebbe stata "catastrofica" per la campagna di Trump, ha sottolineato, precisando che il suo boss era preoccupato per la sua corsa e non per il suo matrimonio con Melania. Il tycoon gli raccontò la vicenda e aggiunse che al primo incontro con la pornostar c'era anche Ben Roethlisberger. "Le donne preferiscono Trump ad altri come Big Ben", si vantò.



"Quello che stavo facendo era su ordine e a beneficio di Donald Trump": lo ha detto il suo ex avvocato-fixer Michael Cohen testimoniando in aula sui suoi sforzi per acquistare e seppellire la storia della love story del tycoon con la coniglietta di Playboy Karen McDougal

