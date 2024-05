Trump, 'Biden vergognoso su Israele, lo ha abbandonato'

"Ciò che Biden sta facendo nei confronti di Israele è vergognoso. Se qualche ebreo votasse per Joe Biden dovrebbe vergognarsi di se stesso". Lo ha detto Donald Trump prima di entrare nell'aula del processo per il caso pornostar, commentando la decisione del presidente di condizionare le forniture di armamenti americani alla condotta militare di Israele. "Ha abbandonato completamente Israele e nessuno può crederci. Immagino che si senta bene perché l'ha fatto come decisione politica. Ma devi prendere la decisione giusta, non una decisione politica", ha aggiunto.



