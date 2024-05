Usa, 'stiamo rivalutando l'invio di armi a Israele'

Gli Stati Uniti stanno "attualmente rivalutando alcune spedizioni di assistenza di sicurezza a breve termine" a Israele. Lo ha detto il segretario alla Difesa Lloyd Austin in un'audizione alla Commissione per gli stanziamenti del Senato sul bilancio del Pentagono per l'anno fiscale 2025.

"Continueremo a fare ciò che è necessario per garantire che Israele abbia i mezzi per difendersi. Detto questo, stiamo attualmente rivalutando alcune spedizioni di armi a breve termine nel contesto degli eventi in corso a Rafah", ha dichiarato il capo del Pentagono.



