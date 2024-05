Trump incassa un altro rinvio, per il processo in Georgia

Donald Trump ottiene il rinvio di un altro dei suoi processi, dopo quello (sine die) per le carte segrete di Mar-a-Lago. Una corte d'appello ha accolto la sua richiesta di esaminare l'impugnazione della decisione del giudice Scott McAfee, che aveva respinto l'istanza di destituire la procuratrice Fani Willis dal procedimento per i tentativi di ribaltare il voto in Georgia nel 2020. L'inizio del procedimento non era ancora stato fissato ma l'esame dell'appello garantirà al tycoon un ulteriore slittamento del dibattimento. Trump e altri co-coimputati contestano i conflitti di interesse della Pm per l'affaire con un altro inquirente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA