I giornalisti del New York Times hanno vinto un Pulitzer per la copertura dell'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre, il fiasco dell'intelligence israeliana e la vasta risposta militare di Israele.

I premi 2024 per l'eccellenza nel giornalismo americano sono stati annunciati oggi a New York. Quello andato al New York Times era per il miglior giornalismo internazionale.



