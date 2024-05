Gaza: proiettili gomma su manifestanti università Arizona

La Polizia dell'Arizona ha sparato ieri pomeriggio proiettili di gomma e al peperoncino contro manifestanti alla University of Arizona durante le proteste di gruppi di filo-palestinesi e filo-israeliani: lo ha reso noto il presidente dell'ateneo, Robert Robbins, come riporta la Cnn.

Le forze dell'ordine hanno fatto un "uso minimo" di proiettili al peperoncino, proiettili di gomma e hanno indossato attrezzature tattiche di sicurezza "per disperdere la folla...

non avevano altra scelta se non quella di adottare misure significative" di fronte alle "azioni pericolose" di centinaia manifestanti, ha affermato Robbins in un comunicato.



