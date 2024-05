Biden, l'antisemitismo non ha posto nelle università

La legge e la libertà di parola "devono essere sostenute": "le proteste pacifiche sono tutelate in America, il vandalismo e le proteste violente no". Lo afferma Joe Biden rompendo il silenzio sulle proteste pro-Gaza nei campus americani. "Il diritto alla protesta non significa diritto al caos", ha sottolineato.

L'antisemitismo non ha alcun posto nelle università americane, ha detto ancora il presidente, aggiungendo che la guardia nazionale non dovrebbe intervenire nei campus.

"Come presidente tutelerò sempre il diritto alla parola: "non siamo un regime autoritario dove mettiamo la gente a tacere, ma non siamo neanche un paese che non ha leggi", ha detto infine Biden.



