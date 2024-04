Ritrovata Mint, figlia di miliardari della Silicon Valley

È stata ritrovata Mint Butterfield, la figlia adolescente del miliardario co-fondatore della Slack e Flickr, scomparsa da giorni in California. Lo riportano i media internazionali sottolineando che la ragazza 16enne sta bene ed è stata rintracciata sabato sera a San Francisco in compagnia di un amico 26enne che è stato interrogato e arrestato nella prigione della contea di Marin, con una cauzione fissata a 50.000 dollari.

Secondo le prime indicazioni la ragazza avrebbe detto di essersi allontanata da casa "volontariamente".

Mint era stata vista l'ultima volta a Bolinas, area al nord di San Francisco, dove vive la madre, Caterina Fake. La donna aveva riferito agli investigatori di una lettera lasciata dalla figlia e del rischio che la ragazza - considerata 'a rischio' per precedenti tentativi di suicidio - potesse essere diretta a Tenderloin, uno dei quartieri più pericolosi, epicentro della crisi del fentanyl in città.



