La Camera Usa approva gli aiuti all'Ucraina e a Israele

La Camera Usa ha approvato il disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per l'Ucraina.

"Sono grato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta". E' il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al via libera della Camera Usa. "La democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale e non verranno mai meno finché l'America contribuirà a proteggerle - aggiunge - .Il vitale disegno di legge sugli aiuti Usa impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia e migliaia di vite". Plaude al voto del Senato anche il segretario della Nato Jens Stoltenberg.

Gli aiuti statunitensi di quasi 61 miliardi di dollari votati oggi dal Congresso americano "uccideranno ancora più ucraini a causa del regime di Kiev". Lo ha denunciato il Cremlino dopo il voto. "La decisione di fornire aiuti all'Ucraina era attesa e prevedibile. Ciò arricchirà ulteriormente gli Stati Uniti d'America e rovinerà ancora di più l'Ucraina, uccidendo ancora più ucraini a causa del regime di Kiev", ha assicurato il portavoce della presidenza russa. Dmitri Peskov, citato dall'agenzia di stampa statale Tass.

La Camera Usa ha approvato anche gli aiuti a Israele. Si tratta di 26 miliardi di dollari, di cui 9 per gli aiuti umanitari a Gaza. Oltre cinque miliardi sono destinati alla difesa aerea, dall'Iron Dome al David's Sling e all'Iron Beam.

Il voto della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a favore di miliardi di dollari di nuovi aiuti militari per Israele, in guerra con i palestinesi di Hamas a Gaza, invia "un forte messaggio ai nostri nemici", ha dichiarato il capo della diplomazia israeliana. Questo voto "dimostra gli stretti legami e la partnership strategica tra Israele e gli Stati Uniti e invia un forte messaggio ai nostri nemici", ha dichiarato Israel Katz sul proprio account X. Il testo deve ora essere approvato dal Senato, dove una prima votazione potrebbe avvenire già martedì.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA