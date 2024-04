Sondaggio Wsj, 'Trump avanti in 6 su 7 Stati in bilico'

Donald Trump è avanti in sei su sette Stati in bilico, spinto da un'ampia insoddisfazione per l'andamento dell'economia e dai dubbi sulle capacità di Joe Biden. E' quanto emerge da un sondaggio del Wall Street Journal.

Il tycoon guida con un margine da 2 a 8 punti in Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina, con o senza candidati indipendenti o di partiti terzi. Il presidente è in vantaggio di 3 punti solo in Wisconsin in una corsa con più candidati, mentre in un duello con Trump è testa a testa.





