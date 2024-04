Biden critica la Florida sull'aborto, a rischio milioni di vite

Joe Biden critica la decisione della Corte Suprema della Florida di far entrare in vigore il divieto di aborto dopo le sei settimane. Divieto che "mette a rischio la salute e la vita di milioni di donne", oltre a strappare loro la "libertà" di decidere, afferma il presidente americano ribadendo l'impegno dell'amministrazione a "sostenere il diritto di scelta delle donne" e chiedendo al Congresso di agire per "ripristinare" le tutele previste dalla storica sentenza Roe v Wade prima che venisse capovolta dalla Corte Suprema.



