Il Gop assume e chiede, 'elezioni 2020 sono state rubate?'

Una curiosa domanda attende gli aspiranti dipendenti del Republican National Committee. Durante i colloqui per le assunzioni ai candidati è stato infatti chiesto se le elezioni del 2020 sono state rubate o meno. Lo riportano i media americani mettendo in evidenza che dalla risposta dipende un eventuale contratto con il partito. Chi risponde sì sono state rubate ha maggiori chance di essere assunto rispetto a chi ritiene il risultato elettorale giusto.

La 'strana domanda' di assunzione mostra come le operazioni del Republican National Committee e la campagna di Donald Trump sono ormai una cosa sola dopo che l'ex presidente ha posizionato dei suoi fedelissimi, inclusa la nuora Lara Trump, alla guida del partito. "Ai candidati che hanno lavorato e che lavorano in prima linea negli stati chiave dove sono state sollevate accuse di frode è stato chiesto della loro esperienza lavorativa", ha commentato Danielle Alvarez, la portavoce del Republican National Committee cercando di smorzare le polemiche. "Siamo alla ricerca di persone - continua - con una visione significativa su come si vincono o perdono le elezioni", ha messo in evidenza.



