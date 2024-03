Il Pm del processo a Trump in Georgia può restare al suo posto

Fani Willis, la procuratrice del processo contro Donald Trump per i suoi tentativi di sovvertire il voto in Georgia nel 2020, può restare al suo posto: lo ha deciso - riportano i media americani - il giudice Scott McAfee nel procedimento in cui Willis era accusata di conflitto di interesse per la sua relazione con Nathan Wade, il collega che aveva ingaggiato per istruire l'inchiesta.

In una sentenza di 23 pagine, il giudice McAfee ha scritto che l'accusa, il co-imputato di Trump Mike Roman, "non è riuscito a dimostrare che il rapporto di Willis con il procuratore speciale Nathan Wade rappresentasse un conflitto di interessi tale da giustificare la sua rimozione dal caso". Tuttavia il giudice ha riscontrato "un'anomalia" nella gestione del procedimento e ha stabilito che se Willis vuole restare al suo posto deve cacciare Wade, altrimenti sarà costretta a mollare il caso.

"Continueremo a usare tutte le vie legali disponibili per continuare a combattere e mettere fine a questo caso", ha commentato Steve Sadow, legale di Donald Trump. "Rispettiamo la decisione della corte, ma riteniamo che non abbia dato l'appropriato significato alla cattiva condotta di Willis" e del suo collega Nathan Wade, con il quale ha avuto una relazione, ha spiegato Sadow.

Durissimo il commento dell'ex presidente Usa: la procuratrice Fani Willis, afferma, non può restare al suo posto e continuare "la sua caccia alle streghe contro di me. E' corrotta e ha lavorato con la Casa Bianca di Joe Biden per orchestrare questa caccia alle streghe contro di me".

"Queste sono interferenze sul voto. Biden e i suoi corrotti alleati non si fermeranno di fronte a nulla per prevenire un nostro ritorno alla Casa Bianca", mette in evidenza Trump.

