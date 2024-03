Usa, Trump shock: 'Hitler fece anche cose buone'

Quando era presidente Donald Trump espresse in più di un'occasione la sua ammirazione per Adolf Hitler, sostenendo che il Fuhrer avesse fatto anche "alcune cose buone". Lo conferma un nuovo libro in uscita, 'The return of great powers', scritto dall'anchorman della Cnn Jim Sciutto, nel quale alcuni ex collaboratori del tycoon riportano una serie di dichiarazioni in proposito. In particolare Trump apprezzava di Hitler "la gestione dell'economia" e "la presa sui suoi generali".



